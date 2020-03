“La gente no miente. Verificamos casos en los que no está publicado el precio o que no hay producto en góndola o el precio es abusivo. Eso está pasando. Lo que no ocurre en ningún caso es que falte stock. Nosotros estamos en contacto permanente con las cámaras empresarias, de supermercadistas, frigoríficos, mercados de productores, entre otros. Todos están produciendo y distribuyendo; no hay faltante de stock”, le explicó a Infobae Juan Marcos Aviano, quien durante años dirigió una ONG de derechos del consumidor y desde diciembre es el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia. Aclaró que “sólo Ceres, Las Toscas y Recreo pueden llegar a sufrir algún retraso por cuestiones de controles, porque son localidades que fueron declaradas en cuarentena total”.