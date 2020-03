El jefe de prensa de la policía provincial aclaró que no hay cierre de las fronteras de la provincia pero sí un control “exhaustivo" durante las 24 horas hasta el martes 24. En un audio que hizo circular se lo oye dar indicaciones: ”Toda persona que viene ingresando a la provincia, si no tiene domicilio en Neuquén y no viene a trabajar sino con fines turísticos hacia la zona sur, no va a poder entrar. La provincia no se cerró como Chaco, solamente para turistas, solamente este fin de semana largo para que la gente se tome en serio que no son vacaciones". El mensaje se viralizó entre vecinas y vecinos de ambas provincias. “El que vive en otra provincia y viene a trabajar y lo demuestra porque viene solo, sin familia y sin valijas va a entrar a la provincia no hay problema”, destacó, pero también advirtió que en las salidas de la ciudad Capital también hay controles para el caso de que hubiera residentes que quisieran ir hacia la Cordillera. “Así va a ser hasta el martes inclusive, guste o no guste a la gente”, se puso firme en línea con las autoridades nacionales y provinciales que vienen pidiendo desde hace varios días que la gente evite salir y se queden en sus casas.