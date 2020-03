“Estábamos detenidos por la luz del semáforo y un Gol nos chocó de atrás. No me lastimé, tenía el cinturón colocado y con el golpe me elevé fuera de la butaca pero no pasó nada. Iba con mi compañera, que también está bien. Tuve unos segundos sentado porque sentí el golpe en la espalda. Cuando bajé estaba el muchacho desmayado, solo observé la escena y enseguida vino la Policía”, contó Luis, conductor de la Sprinter, a Infobae.