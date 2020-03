—Esa es una excelente pregunta. Ustedes tienen un rol primordial porque hay mucha desinformación. Ustedes tienen mucha responsabilidad. Aquí veo mucha responsabilidad. Su rol puede salvar vidas si se informa bien sobre cómo prevenir. Es bueno por ejemplo aclarar que un barbijo no te va a salvar de un contagio. Es la limpieza de manos la que te va a proteger. Hay que conservar los barbijos para los trabajadores de la salud para que puedan trabajar de manera segura. El barbijo para la población común no es indispensable. Es necesario el barbijo para el personal de salud y para los infectados. Es importante también llamar a los centros de salud ante síntomas y no acudir de inmediato a un centro de salud para no colapsar esos lugares.