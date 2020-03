El lunes fue un día relativamente normal aunque se notaba que había menos personal. Lo que no había disminuido era la cantidad de gente que visitó el edificio: abogados, agentes de las fuerzas de seguridad que hacen trámites, testigos, imputados, peritos, familiares de detenidos, etc. Según fuentes de la Cámara de Casación en el edificio de Comodoro Py trabajan unas 2500 personas e ingresan diariamente unas 1000. El lunes cuando las medidas de la Corte no se habían dispuesto, el edificio era el clásico ir y venir de gente propio de la segunda quincena de marzo de cualquier año. Ni siquiera faltó Raúl, el lustrabotas del edificio quien viaja todos los días desde el Conurbano para hacer unos pesos a costa del brillo de los zapatos de los judiciales.