“Sentí que estaba protagonizando la típica pesadilla de las novias. Esa que las despierta en la mitad de la noche: tienen que cancelar su casamiento porque no llegó el catering o se les rompió el vestido”, cuenta Lola Ferré sobre lo que vivió el último jueves 12 de marzo cuando suspendió su casamiento por el Coronavirus. “La gente no paraba de mandarnos mensajes preguntando si cancelábamos o no. Y nosotros nos dábamos cuenta que había más preocupación y miedo que ganas de celebrar”, agrega Federico Fracchia.