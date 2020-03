Durante las últimas jornadas ha hecho varios posteos buscando concientizar sobre la propagación del COVID-19. De hecho, el último domingo publicó una foto con la leyenda: “Este fin de semana no salgan de casa (a menos que sea urgente)”. En otras publicaciones ha hecho hincapié en la necesidad de que las personas acaten el aislamiento recomendado para evitar la pandemia a nivel local. “La idea es interrumpir por 14 días las actividades, tanto escolares como administrativas, a fin de evitar contacto de persona a persona. Si bien los niños no son población de riesgo, si sus padres, hermanos, abuelos, maestros, no docentes, colectiveros, taxistas, etc” , informó. También utilizó su muro de Facebook para recordar cuáles son los síntomas compatibles con el coronavirus y los números de contacto para la asistencia médica.