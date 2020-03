Hace doce años que pide monedas en el subte: conoce todos los secretos de la circulación de gente. “Me da la sensación de que hay un poquito menos de gente. Lo que noto también es que los trenes están en un horario que no es el habitual. Es cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos. Igual yo ya no vengo tanto: hago lunes, martes, jueves y viernes, nada más. No vengo sábados, domingos, miércoles y feriados. Ya cumplí 80 años. Si tengo que venir es para cubrir los gastos”. Juan, quien prefirió no dar a conocer su historia de vida, dice que ya ganó su “clientela”, gente que se preocupa por él: un contador que le suele dar 500 pesos por mes y una médica que le entregó, esta vez, dos potes de alcohol en gel. Cada media hora, guarda las monedas en su bolsillo, y se limpia las manos.