Y detalló: “El día lunes, el Ministerio de Educación nos llamó a una reunión para ver como padres qué queríamos hacer con los estudiantes, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Italia. A su vez, hicimos una video llamada con nuestros hijos. Y todos argumentamos que los chicos allá estaban bien, cómodos. El pueblo dónde se alojaban es chico, tiene 10 mil habitantes, y ahí no había ningún caso porque no es un lugar turístico sino una zona rural. De hecho, el día que se detectó el tema de la infección estaban por ir a Venecia por los carnavales y se suspendió todo. O sea que sólo se movían para hacer las compras. Y nos parecía que era peor subirlos a los aviones que dejarlos a resguardo en ahí. Pero el martes, el director del colegio nos dijo que por protocolo del gobierno no podían albergarlos más y daban por concluida la beca”.