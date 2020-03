Agustina tiene cuatro años. Su estado de salud no apela a ningún término moderado: no es reservado ni delicado. “Su estado es terminal”, dijeron los especialistas. Los médicos que la atendieron agotaron las vías de curación. Confesaron que no tienen más nada por hacer. “Solo recurren a un tratamiento de gammaglobulina​ cada treinta días porque su propósito es, ahora, mejorar su calidad de vida, no extenderla”, cuenta su familia. Agustina tiene cuatro años y un abanico de sueños por cumplir. No sabe cuánto más va a vivir (nadie lo sabe). Pero sabe qué y cómo.