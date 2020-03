La encargada de otro Coto confiesa que esté cantidad de clientes es inusual: “Que me cuenten qué está pasando... por ahí pasó algo que no me enteré porque estoy trabajando”. El horario de cierre es a las 23 y ayer recién pudieron cesar con sus tareas a las 23.30. La misma situación parece repetirse hoy, antes del mediodía se registran más de 15 envío: “Esa demanda la tenemos en una jornada entera. No sé cómo vamos hacer”.