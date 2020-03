En Siracusa, la estadía se extendió por medio año. “Nos enamoramos del lugar. Para no gastar los ahorros nos instalamos en un bed and breakfast de la familia Tardo, que eran divinos. Yo me ocupaba de arreglar la casa durante cuatro horas, Santiago de las tareas del jardín y a cambio nos hospedaban. Fue soñado, era estar en familia en el medio del paisaje increíble del Mediterráneo. Almorzábamos todos juntos en una mesa larga, salíamos de paseo, nos ayudaban con todo”.