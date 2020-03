Sin embargo, la mujer contó que A.L “no volvió sonriente a su casa, volvió llorando” . En efecto fue víctima de bullying: “La discriminaron por ser china”. La madre explicó que el pasado viernes en la escuela avisaron que el lunes cada alumno tenía que llevar su merienda porque “el Gobierno no mandó las partidas para la copa de leche”. En ese contexto, “la mamá de A.L mandó budín y chupetines para todo el grado, por si alguno de los nenes no tenía”. Los padres de nacionalidad china tienen un mercado, “laburan todos los días, no les sobra la plata, pero seguramente saben lo que es que te falte comida y se preocuparon por todos los nenes, no solo por su hija", resaltó.