“Una vez vino, me golpeó la puerta y me pidió que atienda un paciente consumidor de paco que estaba en muy malas condiciones. Ya no había turnos y me pidió si le podía hacer una excepción. Entonces lo atendí. A partir de ahí quedó un vínculo donde volvió con más pacientes. Me trajo muchos chicos que pudo rescatar de la droga", señaló.