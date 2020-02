-Y… quizás Zulma Faiad. Por ahí entraba y no saludaba a nadie. Pero con los que me llevaba realmente bien era con los actores. Porque yo no era el típico bailarín que andaba chusmeando. Conmigo podían hablar de cualquier cosa. César Bertrand, por ejemplo, me llevaba y me traía en el auto, desde Mar del Plata, porque los lunes no me dejaba en la ruta, yo vivía cerquita. Con el papá de Carmen Barbieri -que por aquella época era de las más lindas-, Alfredo, me pasó algo gracioso. Siempre que entraba a mi camarín, frente al suyo, encontraba uno. Todos los días pasaba eso. Hasta que me crucé y le pregunté si sabía quién entraba a mi camarín cuando yo salía. ‘¿Estás loco Vieyra?’ me dijo… Es que yo no fumo, le expliqué… Y me contó que era él, Entonces se rió, me hizo pasar a su camarín y cerrar la puerta. Abrió un cajón y sacó un whisky, algo totalmente prohibido, y me convidó.