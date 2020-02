View this post on Instagram

Hace semanas en la plaza de Almagro se encuentran estas y otros pastillas. Hasta donde sabemos son veneno para ratas. Los vecinos estamos preocupados ya que es un hecho que se viene repitiendo constantemente. Ya hicimos la denuncia en la fiscalía. Pero aún no hay culpables y por suerte tampoco hay víctimas fatales. Pedimos @gobiernodelaciudad_ @policiadelaciudad que hagan algo. Denuncia n°606825 Hecha en Paseo Colón 2333 Tel 52994400 int 4305 / 4542