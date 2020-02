“Cuando cumplí 60 años -hoy tengo tres más- entendí que era momento de devolverle a la vida todo lo que me había dado. Pude formar una familia, me casé dos veces, tuve cuatro hijos. En lo laboral, conseguí el trabajo que anhelaba (gerente de marketing de un laboratorio médico)... Pero evidentemente tenía un sueño postergado que hasta ese momento no lo había expresado”, le confiesa a Infobae.