Desde el INAI dijeron que “existe la mejor buena voluntad que la reunión se lleve a cabo”, pero también indicaron que hubo un formalismo que los miembros de la cooperativa wichi no tuvieron en cuenta: la solicitud está dirigida a Magdalena Odarda, que preside el INAI, y no a Alberto Fernández. Por eso, señalaron, no la recibieron en la mesa de entradas de la Casa Rosada, adonde ellos la enviaron.