“Voy a llamar, decidí -reveló la mujer-. La chica que me atendió me decía ‘dejame que consulto’ y me ponía en espera. Sentí que no estaba al tanto de nada. Finalmente me dijo que no, que la cobertura era solamente para hombres, con un tope de 500 pesos mensuales y a través de reintegro”. El procedimiento implicaba pagar los preservativos, entregar el ticket en las oficinas de la prepaga y esperar que le devuelvan -al menos- un porcentaje del gasto. Llamó a la Superintendencia de Salud de la Nación, aprobaron su caso y la orientaron en la formulación de una denuncia online.