Con respecto a su propuesta culinaria, dice que a pesar de una fuerte cultura donde mandan los sabores locales, la ciudad tiene una incipiente influencia occidental. Pero, en esa baraja de opciones, no había ninguna heladería argentina. “Al mudarme, me daban ganas de tomar helado, y no encontré. Además de la necesidad personal, somos reconocidos mundialmente por nuestra tradición heladera”.