“Hablo como hablo y me expreso como me expreso. Y de verdad para mí Cristina Fernández de Kirchner expresa un liderazgo femenino singular que no muchas mujeres en la historia argentina han tenido. No mirar eso es como tapar el sol con las manos”, dijo Fernández en relación a una supuesta valoración negativa por parte de algún líder europeo hacia la vicepresidente.