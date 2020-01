-No sé si la historia va a ser que haya una presidenta mujer. Pero creo que la historia va a mostrar que la decisión de Somos AMIA de convocar a alguien idóneo que trabajó dentro de la comunidad durante 54 años, fue muy inteligente. Me han contado que mucha gente no iba a votar ahora va a ir. Que muchas mujeres que no estaban involucradas se van a involucrar. Eso ya es muy bueno para la comunidad, sea quien sea el presidente. Eso va a generar mayor representación en la asamblea ya que la AMIA se maneja con un sistema parlamentario: hay una comisión directiva pero también hay una asamblea de representantes. Estoy segura que en esa asamblea de representantes van a cambiar mucho las proporciones.