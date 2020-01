La nena permanece internada desde el viernes y aún no hay fecha para que reciba el alta. Su estado de salud físico no corre ningún tipo de riesgo, pero debido al estrés psicológico que está atravesando, aún no pudo brindar testimonio ante los investigadores del caso, a cargo del fiscal Alejandro Ruggeri en Quilmes. El equipo del Cuerpo Médico Forense de la Nación fue el encargado de hacer el reconocimiento médico.