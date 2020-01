“Si le gritás ‘¡uno!’ apenas arranca el juego, el que recibe la pelota no tiene posibilidad de pensar. En cambio si se inicia con dos o tres sabe que puede dominar la pelota y recién en el segundo toque pasarla. Lo que no aceptamos es que quien la pasa ‘fusile’ al otro y que éste no pueda dominarla", agregó Salinas.