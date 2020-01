Hace casi 60 años, los que estábamos en el cine éramos chicos estudiantes, presumíamos de vanguardistas y en realidad buena parte de nuestro interés en el cine de Fellini era el morbo que despertaba su obra. No olvidemos que un sector político italiano opinó que La dolce vita "arroja una sombra calumniosa sobre el pueblo romano y sobre la dignidad de la capital de Italia y del Catolicismo“. Y monseñor Giuseppe Della Torre, director de L´Osservatore Romano, se despachó con un juicio terminante: “No he visto la película, no necesito ver porquerías para condenarlas” . En esos días, el diario del Vaticano rebautizaba a la película y la llamaba “La sconcia vita” (“La indecente vida”).