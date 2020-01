Para mí lo importante es la dedicación, son horas y horas. Soñar en grande, con pasión, con texturas, con colores... soñar y después plasmarlo. Cuando sueño y quiero ver cosas, veo cosas maravillosas y después trato de pintarlas y entregarme a lo que hago. Cierro los ojos, me entrego, empiezo a volar, a imaginar y empiezan a aparecer formas y colores maravillosos que, a veces se pueden plasmar, pero a veces no. Me inspiro soñando. En la práctica no siempre sale. pero es una maravilla poder estar en esa sensación, es como un éxtasis.. es una maravilla. Haciendo eso, incluso, consigo atravesar una situación difícil en la vida.