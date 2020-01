En la segunda quincena de diciembre se aplicó el horario de verano. Incorporaba tres horas más por día durante la semana y dos horas más el sábado: se extendía de lunes a viernes desde las 6 hasta las 18 horas y el sábado de 6 a 13. Pero el descontento de los usuarios no merma: el servicio está colapsado y ni siquiera ganó agilidad con el cambio horario. “Hay muchísima gente. No es nuestra culpa que no haya turno. Desde noviembre que no hay. Es inhumano esto”, le dijo Paula al portal El Día de La Plata. Néstor agregó: “Llegué a las seis de la mañana y ya había un kilómetro y medio de cola. Es una vergüenza”.