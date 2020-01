Leonardo Lubel, el abogado apoderado de la Mutual Odontológica Argentina, expresó como respuesta a la notificación judicial que la empresa SP Health Group S.A.S. se encuentra a cargo del plan de salud al que antes respondía MOA y que quienes presentaron el amparo conocen el convenio. “Eso es así porque mi demandante no se encontraba en condiciones económicas y financieras de seguir llevándolo adelante. Por lo tanto, mi demandante no administra ningún plan de salud”, reza el escrito. Según el manifiesto, desde el sector Legales de la prepaga le informaron que no existe ningún requerimiento que no haya sido atendido y que se otorgarán todas las prestaciones médicas que los afiliados requieran.