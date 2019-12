“El evento más importante en este lugar es el Día del Niño, que lo tenemos que hacer a toda costa, y nos ha pasado de no poder sustentar a todos los chicos y tener que terminar cerrando el comedor. Todos los años nos pasa de no llegar con los juguetes y es muy difícil decirle a un chico que no”, dice Eli con la voz temblándole en la última sílaba, aunque esa esté muy lejos esa de ser la mayor dificultad a la que le toca hacerle frente.