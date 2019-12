El miércoles, los padres acordaron encontrarse al día siguiente a las cuatro de la tarde en el predio de La Rural. Cuando llegaron, no estaban las mesas, las sillas y la leña. El salón estaba vacío. Escobar debían ultimar detalles en la casa de uno de los organizadores: no fue. "Comenzamos a llamarlo y no respondía. Ahí fue cuando empezamos a mirarnos con los padres pero nadie decía nada, solo 'bueno, se demoró ya va a llegar'. A las ocho de la noche, aún no aparecía. Ahí sí la preocupación creció. Fuimos a la casa, no estaba nadie. Teníamos comunicación a través del hijo, que tampoco sabía dónde estaba. Y quién iba a pensar esta gran locura siendo el padre de un alumno que estaba en la fiesta, porque era la fiesta de su hijo también, no solo de 54 egresados", exclamó Flavia en una nota que publicó en sus redes sociales.