“Los delincuentes no tenían armas de fuego. Amenazaron a los propietarios del departamento con cuchillos. No hay heridos”, graficó el comisario Adrián Rosa, un par de horas después de finalizado el operativo en San Telmo y luego de que los dos detenidos hayan sido trasladados a la comisaría. Además, dijo que la Policía no tiene pruebas de que hayan llegado al edificio después de cometer otros delitos.