“¿Dónde está la abuela más linda?”, le preguntó Rosario Valle mientras Pocha intentaba asimilar la emoción gritando y tapándose la cara. Entre el llanto y la conmoción, la abuela pudo festejar su premonición: “No me engañaba mi intuición, no me engañaba”. “¿Vos sabés cómo te extraño?", le dijo después agarrándole la cara.