Pero, ¿quién es Tapita para Tapita? “Me siento mal porque no tengo identidad. Me hace falta mi documento para hacer trámites. Me siento aislado. Me gustaría tener mi identidad, me hace falta tenerla para ser igual que todos. Para que cuando me pare la policía, pueda mostrar qué persona soy. Soy una persona buena yo, no soy una persona mala”.