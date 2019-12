Lucia tiene 17 años y todavía no se siente preparada para bautizarse. A diferencia de otras religiones, en el caso de los Testigos no hay bautismo de bebés, se hace cuando cada uno se siente preparado y es por medio de la inmersión . Por eso se pueden ver, junto a cada lado del campo de juego, varias piletas pelopincho preparadas. En ellas se bautizará hoy -siempre los sábados- a todos aquellos que estén formados y listos para convertirse en Testigos de Jehová. A partir de entonces -aunque probablemente sea una continuación de un proceso- ya no podrá fumar, no podrá emborracharse, tendrá que vestirse de manera que no provoque (de allí, su formalidad), y dejará de lado la celebración de cumpleaños, las transfusiones de sangre, la conmemoración de la Navidad.