Su presencia en la Argentina data de 1924 y cuenta actualmente con una comunidad de 156.000 fieles distribuidos en 200 congregaciones. La caracterización típica del Testigo de Jehová es la del creyente vestido de manera formal tocando la puerta de las casas con la Biblia bajo el brazo para predicar la palabra. Hasta ahí la sabiduría popular. Confusiones generales que vale la pena aclarar: no son evangélicos ni mormones ni católicos. No creen en la predestinación sino en el libre albedrío. Creen en Jesús y lo consideran hijo de Dios, pero no Dios mismo (no creen en la Santísima Trinidad). No celebran ni la Navidad ni los cumpleaños y no adoran la Cruz. En el mundo hay 8.683.117 de Testigos distribuidos en 240 países, en 119.954 congregaciones.