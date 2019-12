“Lo que me hizo fue tremendo. Me electrocutó, me pegó, me hizo beber agua hervida con bicarbonato. En el último ataque me tuvo encerrada 8 horas y me torturó, me golpeó con cintos, me lanzó cuchillos, me obligó a tragar y me picaneó por varias partes del cuerpo. En uno de los lugares que lo hizo, después se descubrió que hubo un disparo . Me hundió el cráneo. En una oportunidad, en la calle me sorprendió en la calle y me dio un golpe de puño en la cara. Me desfiguró la cara. Me tuvieron que reconstruir los pómulos y todos sus huesitos. La nariz también. De hecho todavía tengo manchas alrededor del ojo por las secuelas del golpe. En otra oportunidad me aplastó la cabeza contra la pared”, contó.