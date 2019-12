El ambiente era festivo en muchos tramos poblados de niñas y niños. “Aquí están / los ecologistas”, coreaba un grupo de escolares. Sobre sus cabezas, numerosas carteles escritos en inglés y pegados a palos de caña para su fácil transporte. Los eslóganes más paseados en esos cartones fueron “Comsuption consumes you”, “The rich pollute a lot”, “Denial is suicide”, “No time to waste” y “There is not a PLANet B” (“El consumo te consume”, “El rico poluciona mucho”, “La negación es suicidi”, “No hay tiempo que perder” y el juego de palabras “No hay PLANeta B”).