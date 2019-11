Bajo la consigna “Navidad sin presos políticos”, ex funcionarios y referentes del kirchnerismo que actualmente se encuentran detenidos acusados de hechos de corrupción convocaron a una movilización para este jueves a las 11:30 frente a los tribunales de Comodoro Py. A través de audios y videos que se viralizaron en las redes sociales, el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planifiación, Roberto Baratta; la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; y el referente piquetero Luis D´elía llamaron a manifestarse.