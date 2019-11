Miryan se escapó del psiquiátrico de mujeres, una institución de puertas abiertas. Guardó bajo la lengua la medicación que le daban, evitaba que se desintegren las pastillas. Cerca de la noche, Myrian tomó coraje y vio la puerta, aceleró el paso y corrió. "Y me subí a un taxi, me fui, a lo de mi cuñada, que guarda mi plata. Las pastillas que me daban las tiraba, lo que hacían era incorrecto”, dijo Miryan en aquel entonces: “Me estaba preparando para escaparme y buscar a mis hijos”.