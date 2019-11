Entonces aseguraba además que su familia había querido ayudarla, pero que ella “no lo quería admitir”. Se refería su hijo menor: “No tengo idea dónde está Giuse. Me tiene preocupadísima. Espero que se presente. Sé que está afuera del país… Y voy a hablar con él el lunes. Pero tampoco es traficante. Es igual que yo: un enfermo”. También contaba que en la cárcel había tenido mucho miedo. “No sabia qué me podía pasar. Me sentía muy mal, pero aprendí a convivir con gente de todo tipo. Encontré seres humanos que valen mucho y que, a pesar de haber cometido crímenes, me dieron una mano”, apuntaba sobre sus compañeras de prisión.