“De trabajar en una agencia de comunicación pasé a recibir a los comensales. No me hallaba, pero tenía que trabajar. En mis ratos libres pensaba en una aplicación que fuera un autocorrector que contemplara el voseo argentino. Entonces anotaba palabras que se me iban ocurriendo en las notas del celular. Tenía un jefe coreano que me retaba por usar el celular y no entendía lo que quería decirle, pero pasó de ser una utopía a una idea concreta. Hace poco me habló por LinkedIn: ‘Escribías planes en las servilletas’, se acordó. Allá hablé con programadores, gente experimentada, busqué socios y socias que lograran ayudarme, pero no pasó nada”, explicó.