El Consejo BA Global de notables, estará integrado por: Amalia Amoedo (ArteBA), Alberto Barbieri (UBA), María Julia Bearzi (Endeavor), Orly Benzacar (Galerista), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Daniel Burman (director de cine), Hernán Cattaneo (DJ y productor), Alice Charles (WEF), Solana Chehtman (The Shed), Eduardo Costantini (Consultatio y Malba), Juan José Cruces (UTDT), Ivo Daalder (Chicago Council), Eduardo Elsztain (IRSA), Richard Florida (Universidad de Toronto), Marcos Galperín (Mercado Libre), Sergio Kaufman (Accenture), Axel Kuschevatzky (periodista, guionista y productor de cine), Charles Landry (experto en cambio urbano), Facundo Manes (INECO), German Martitegui (Tegui), Martín Migoya (Globant), David Miller (C40), Fernando Moya (Ozono Producciones), Alec Oxenford (Letgo), Julia Pomares (CIPPEC), José Luis Roces (ITBA), Adalberto Rodríguez Giavarini (CARI), Adriana Rosenberg (Fundación Proa), Emilia Saiz (CGLU), Tomás Saraceno (artista y arquitecto), Susan Segal (Council of the Americas), Hugo Sigman (Grupo Insud) Helle Søholt (Gehl Architects) y Eugenio Zanetti (director de arte, de cine, escenógrafo, diseñador y dramaturgo).