“Yo cuando vivía con mi familia no recibía un buen trato y cuando me vine acá todo me parecía nuevo. En mi casa no me dejaban jugar. Mi viejo me decía no podes jugar, tenés que estudiar. Uno se acostumbra al trato que le dan desde chiquito. Yo entiendo que mi papá haya sido malo conmigo. El no tuvo nunca una figura paterna, mi abuelo era muy malo con él. Supongo que es por eso, es según el trato que te dan desde muy chiquito”, dice uno de los jóvenes en el video de cierre de la jornada.