Sesenta personas se recluyeron en esa habitación. Debajo de la mesa, él lloraba mientras ella asumía el rol protector. Estuvieron más de dos horas en silencio, sin saber lo que pasaba afuera. Ramón escribió una crónica de ese día que tituló Paz, amor y death metal. Lo hizo para exorcizar su carga traumática. A diferencia de su novia, lo contó y lo escribió muchas veces. “Cuando lo recuerdo no vuelvo al 13 de noviembre, vuelvo a lo que ya he escrito o he dicho. Se produjo en mí una especie de separación del evento tan fuerte que a veces me parece que no lo viví. Me cuesta conectar con ello. Hablo casi de memoria, como si fuese un actor. Me emociono con testimonios de otros sobrevivientes, no con el mío. Me cuesta saber quién fui yo esa noche”.