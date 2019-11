“Fue a los 13 años, cuando dejé de ir al colegio San Martín de Tours, que es católico y muy elitista. Es irónico, porque por un lado pertenecía, pero por el otro no: era un colegio de varones”, relata y le pone comillas a la última palabra porque “no saben lo que son”. Entonces sigue: “Yo no parecía un varón. Tuve un desarrollo hormonal bastante particular porque no tomaba ni inhibidores de testosterona, ni estrógenos. Era la más flaquita de la clase y tenía la voz aguda. Empecé a rendir libre los últimos años y me anoté en cursos de maquillaje. Pero el colegio no era el único problema, sino ese mundo elitista. Trataba de pasar por hombre gay. Que fuera homosexual estaba mal visto, pero que fuera mujer no era una posibilidad. Era inconcebible. ¡Como cuestionar la respiración! Me sentía muy observada. Vivía en un circulo que me traumó muchísimo. Y me encerré”.