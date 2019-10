-No sabía, ese era mi problema. Tomé la decisión de pedir un tiempo en el trabajo, les expliqué que no me sentía bien. Por suerte, el estado español te paga cuando estás de paro, eso me permitió seguir viviendo. Tuve que achicar gastos y lo primero que hice fue hacer terapia grupal. Iba todos los miércoles. En el medio me fui de viaje para despejarme, y encontré unos tours gratuitos, vi la felicidad de los guías y me emocioné con la idea. Pero tenía la dualidad, pensaba cómo voy a dejar de ser abogado para ser guía encima sin cobrar...