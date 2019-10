-Te inflan, te meten un liquido y así te estudian. Ahí descubrieron el problema: mis trompas no eran permeables. Por eso fue tan doloroso. Cuando se lo mostré a mi médica me hizo un dibujito y me explicó que me tenía que operar. Me hablaba y yo lloraba. La cirugía fue en febrero. Me limpiaron las adherencias, que aparentemente se habían hecho tras una infección mal curada, y me indicaron que durante seis meses busque quedar de manera natural. Sentí mucha angustia. Si eso no funcionaba, tenía que hacerme una in vitro.