Cuando Nico llegó a vivir al departamento, mi vieja tardó nada en preguntar: “Este chico, ¿dónde duerme, si hay una sola cama?”. A la semana siguiente cayó con una almohada de dos plazas (yo tenía una de una sola, en la cama grande). No dijo nada más. En esos seis años no se habló del elefante en el departamento de calle España. Era un tema que no era tema. Nico podía aparecer por el pueblo pero era un amigo. Eso, un tranquilizador “amigo”. Comenzaban los ’90 en Rosario, época en que Clinton instauró en las Fuerzas Armadas Estadounidenses la política del Don’t ask, don’t tell y todos felices. No preguntes lo que te morís por preguntar, no contestes lo que no podés no contestar.