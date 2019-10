En agosto, los defensores fueron a los institutos San Martín, Agote y Belgrano para charlar con los chicos sobre la Convención y sus derechos. “No conocían la Convención pero se interesaron y la bajamos a casos concretos,como la relación con los adultos. El ¿cuándo me voy a ir? apareció mucho y también preguntaron por la baja de la edad de inimputabilidad”, relata Morabito. Y agrega: “El contexto socio educativo del que vienen no ayuda a que estén instruidos en sus derechos. Pero tampoco los conocen muchos adolescentes de clase media o alta. Los derechos no son tan claros para ellos”.