En diálogo con Infobae, el empresario explicó que el video fue una broma y confesó que Guaymallén no exporta alfajores a Estados Unidos, lo cual fue una sorpresa para él cuando se enteró que verdaderamente los estaban vendiendo: “Hice un video porque había llevado alfajores de acá, hice un video humorístico y dije dos dólares cada uno. Pero, ¿qué pasó? Me mandaron fotos de que verdaderamente están en Los Ángeles. Nosotros no damos abasto con la producción y no exportamos, así que no sé quién es el que los manda. En Las Vegas lo venden a 3 dólares. Así que alguno debe estar haciendo un gran negocio, porque el triple acá se vende a 20 pesos”.